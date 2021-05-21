Haber Giriş: 21 Mayıs 2021 Cuma 04:32Son Güncelleme: Kaynak: AA
Polisten kaçan sürücü bekçilere çarptı: 1'i ağır 2 yaralı
İstanbul Küçükçekmece'de polisten kaçan sürücünün otomobiliyle çarpması sonucu yaralanan 2 bekçi hastaneye kaldırıldı.
Önder Ç. kullandığı otomobille polisten kaçarken Atakent Mahallesi Hürriyet Caddesi'nde denetim gerçekleştiren 2 bekçiye çarptı.
Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Yaralanan bekçiler, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.
Kazada bekçilerden birinin ayağının koptuğu öğrenildi.
Gözaltına alınan sürücü Önder Ç'nin alkollü olduğu belirtildi.
Etiketler: Trafik Kazası
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