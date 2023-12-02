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Türkiye
AA 02.12.2023 02:05

Polisten kaçan sürücü 60 kilometrelik kovalamaca sonunda yakalandı

Konya'da polisin "dur" ihtarına uymayan hafi ticari araç sürücüsü, yaklaşık 60 kilometrelik kovalamacanın sonunda yakalandı. Şüpheli sürücünün hırsızlık suçundan arandığı öğrenildi.

Polisten kaçan sürücü 60 kilometrelik kovalamaca sonunda yakalandı

Altınekin İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, M.C.İ. idaresindeki hafif ticari aracı Konya - Ankara kara yolu Altınekin ilçesi yakınlarında şüphe üzerine durdurmak istedi.

Polisin ihtarına uymayan sürücü, il merkezine doğru kaçmaya başladı. Yaklaşık 60 kilometre süren kovalamaca sonunda polis ekipleri Ankara Caddesi Karayolları Denetim İstasyonu mevkiinde aracı durdurdu.

Sürücü M.C.İ ile yanındaki A.Ö. gözaltına alınırken, araç incelenmek üzere İl Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.

Şüpheli sürücünün hırsızlık suçundan arandığı, teyzesinin aracını habersiz aldığı öğrenildi.

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