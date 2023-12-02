Başkent'te ters yönde ilerleyen araç kazaya sebep oldu: 2 ölü

Akşam saatlerinde Kırşehir’den ailesi ile birlikte Ankara'ya gelmekte olan otomobilin sürücüsü, Haymana Bulvarı üzerinde ters istikamette ilerleyen otomobille kafa kafaya çarpıştı.

Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kaza yerine ulaşan sağlık ekipleri tarafından yaralılara yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla hastaneye sevk etti.

Bulvar üzerinde ters yönde ilerleyen araç içerisinde bulunan T.Y. ve A.L.Y sağlık ekipleri tarafından yaşamlarını yitirdikleri belirlendi.

Jandarma kaza ile ilgili inceleme başlattı.