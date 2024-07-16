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Türkiye
İHA 16.07.2024 15:13

Polisin 'dur' ihtarına uymayan sürücüye 100 bin lira ceza kesildi

Bursa'da polisin 'dur' ihtarına uymayarak kaçan sürücüye yaklaşık 100 bin lira idari para cezası uygulandı, araç trafikten men edildi.

Polisin 'dur' ihtarına uymayan sürücüye 100 bin lira ceza kesildi

Merkez, Osmangazi ilçesi Santral Garaj Mahallesi'nde araçları kontrol eden trafik polisleri, uygulama noktasında bir sürücüyü durdurmak istedi.

Kaçmaya çalışan sürücü, polisin defalarca yaptığı 'dur' ikazlarına rağmen ilerlemeye devam etti. Sürücü, polisin uyarı ateşine de aldırış etmedi. Son çare olarak lastiğe kontrollü şekilde ateş eden polis, ters yönde kaçan şüphelinin peşine düştü.

Polisin 'dur' ihtarına uymayan sürücüye 100 bin lira ceza kesildi

Yakın çevredeki bir ara sokakta aracı park halinde bulan ekipler, sürücünün yaya olarak kaçtığını tespit etti.

Polis ekiplerince, ters yönde ilerleyip kaçarken defalarca drift yapan sürücüye yaklaşık 100 bin lira idari ceza uygulanırken, araç ise trafikten men edildi.

"Kız arkadaşım panik yaptı"

Bir süre sonra polis ekiplerine kendisi teslim olan sürücü, "Yanımda kız arkadaşım vardı, panik yapmasından dolayı kaçtım" dedi.

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