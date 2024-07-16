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Türkiye
AA 16.07.2024 13:53

Biber gazı ile gaspa 6 yıl hapis cezası

Adana'da biber gazı ve bıçak tehdidiyle H.Y.S'nin cep telefonunu gasp ettiği iddia edilen A.K. (16), 6 yıl hapis cezasına mahkum edildi.

Biber gazı ile gaspa 6 yıl hapis cezası

Seyhan ilçesi Yeşilyuva Mahallesi’nde geçen yıl iddiaya göre A.K., yolda yürüyen H.Y.S.’yi durdurup bir kişiyi arama bahanesiyle cep telefonunu istedi. H.Y.S.’nin telefonunu vermemesi üzerine A.K. üzerinde bulunan biber gazı ve bıçağı çıkarıp tehdit yoluyla zorla cep telefonunu gasbedip kaçtı.

H.Y.S.’nin şikayeti üzerine yakalanan A.K. hakkında Adana 1'nci Çocuk Ağır Ceza Mahkemesi’nde “Silahlı yağma” suçundan açılan dava karara bağlandı.

Karar duruşmasına, tutuksuz sanık A.K. ile tarafların avukatları katıldı. A.K. son savunmasında yağma suçunu işlemediğini belirterek beraatini istedi.

Mahkeme heyeti, sanık A.K’yi "silahlı Yağma" suçundan yaşının küçüklüğünü de dikkate alarak 6 yıl hapis cezasına mahkum etti.

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