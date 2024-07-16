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Türkiye
AA 16.07.2024 11:52

Kahramanmaraş'ta enkazdan çıkarılan çelik kasalar açıldı

Kahramanmaraş'ta 6 Şubat 2023'te meydana gelen 7,6 büyüklüğündeki ikinci depremin merkez üssü Elbistan ilçesinde, enkazdan çıkarılan çelik kasalar açıldı.

Kahramanmaraş'ta enkazdan çıkarılan çelik kasalar açıldı

"Asrın felaketi" diye anılan depremlerin ardından enkazdan çıkarılan ancak sahibine ulaşılamadığı için İlçe Emniyet Müdürlüğüne teslim edilen ve yaklaşık 500 gün muhafaza altında tutulan 37 çelik kasa, polis kamerası önünde itfaiye ekiplerince demir kesme makineleri ve balyoz yardımıyla açılabildi.

Kahramanmaraş'ta enkazdan çıkarılan çelik kasalar açıldı

Sahiplerine ya da varislerine teslim edilecek

Valilik oluruyla oluşturulan komisyon koordinesinde açılan kasalardan çıkarılan eşya ve belgeler, sahiplerine ya da varislerine teslim edilecek.

Kahramanmaraş'ta enkazdan çıkarılan çelik kasalar açıldı

Yetkililer, numaralandırılmış delil torbalarına konulan malzemelerin teslim edilmesi sürecinin titizlikle yapılacağını belirterek, depremde hayatını kaybedenlerin malzemelerinin varislerine teslim edileceğini bildirdi.

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