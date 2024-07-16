17 il için "sarı" uyarı: Kuvvetli yağışa dikkat

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son tahminlere göre öğle saatlarından sonra yurdun kuzeydoğu, güneydoğu ve Batı Karadeniz'de yerel kuvvetli yağış bekleniyor.

Buna göre, Erzurum, Kars, Ardahan, Bayburt, Gümüşhane’nin güney ve doğusu, Rize ve Artvin'in iç ve yüksek kesimleri, Kastamonu, Karabük, Çankırı ile Çorum'un batısı, Antalya'nın iç kesimleri, Isparta, Burdur, Denizli'nin doğu, Afyonkarahisar'ın güney ve Konya'nın batı ilçelerinde gök gürültülü yerel sağanak etkili olacak.

Sel, su baskını, heyelan, yıldırım, ulaşımda aksamalar, yağış anında kuvvetli rüzgar ve yerel dolu yağışı gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması isteniyor.