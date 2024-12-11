Polisin "dur" ihtarına uymayan ehliyetsiz sürücü işte böyle kaza yaptı

İl Emniyet Müdürlüğü Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğüne bağlı bir ekip, yakıt almak için il merkezine gitti.

Bu sırada polisler, Kurtuluş Mahallesi Kezban Durağı mevkisinde mavi renkli sis farı açan otomobilin plakasını tespit etmek için araca yaklaştı.

Atatürk Bulvarı üzerinde hızlanarak ekiplerin `dur` ihtarına uymayan sürücü, kaçmaya başladı. İhtara uymayan sürücü ile polis arasında kovalamaca yaşandı.

Polisten kaçtı, kaza yaptı

Ara sokaklarda drift atarak trafik güvenliğini tehlikeye düşüren sürücü, kovalamaca sırasında aracıyla bir iş yerinin önünde park halinde duran otomobile çarptı. Hasar oluşan kazanın ardından yaya olarak kaçmaya devam eden sürücü, polis ekiplerince yakalandı.

61 bin 889 lira ceza kesildi

Ehliyetinin aday sürücüyken alkollü araç kullanması nedeniyle daimi iptal edildiği belirlenen sürücü M.A'ya, Karayolları Trafik Kanunu'nun 'dur ikazına uymamak', 'aykırı ışık donanımı', 'sürücü belgesiz araç kullanmak', 'drift atmak' ve 'muayenesiz araç kullanmak' maddelerinden 61 bin 889 lira idari para cezası kesildi.

Ayrıca sürücü hakkında 'trafik güvenliğini tehlikeye düşürmek' suçundan adli işlem başlatıldı.

Öte yandan kaza anı, bir iş yerinin güvenlik kamerasınca görüntülendi. Kayıtlarda, M.A'nın kullandığı otomobilin park halindeki araca çarpması ve sürücünün yaya olarak kaçması yer alıyor.