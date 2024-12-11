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Türkiye
İHA 11.12.2024 15:18

İstanbul'da sağanak yağış sonrası istinat duvarı çöktü

İstanbul Çekmeköy'de etkili olan sağanak yağış sonrası bir binaya ait istinat duvarında çökme meydana geldi.

İstanbul'da sağanak yağış sonrası istinat duvarı çöktü

Olay, gece saat 04:00 sıralarında Çekmeköy Çatalmeşe Mahallesi'nde meydana geldi.

İstanbul'da etkili olan sağanak yağış nedeniyle iki apartman arasında bulunan istinat duvarı çöktü.

Bina sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.

İstanbul'da sağanak yağış sonrası istinat duvarı çöktü

3 metre yükseklikte, 20 metre uzunluğundaki duvarın çöktüğü esnada park halinde bulunan bir otomobil, bahçede bulunan kamelya ve ağaçlar zarar gördü. Bina sakinleri, müteahhit firmanın masraftan kaçınarak perde duvar yapmadığı gerekçesiyle çökmenin meydana geldiğini iddia etti.

Yaşanan olaya ilişkin konuşan bina sakini Aynur Erdem, "Gece gürültüyle uyandık. Bir baktık ki duvarımız çökmüş. Arabalar ve çardağımız zarar gördü. Ekiplere haber verdik. Neyse ki gece saatlerinde olduğu için kimseye bir zarar gelmedi" diye konuştu. 

İstanbul'da sağanak yağış sonrası istinat duvarı çöktü

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İstanbul İtfaiye Sağanak Yağış
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