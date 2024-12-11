12 il için "sarı" uyarı: Sağanak ve kar yağışına dikkat

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre, Doğu ve Batı Karadeniz'de beklenen yağışların, yarın günün ilk saatlerinden itibaren etkisini artırması bekleniyor.

Doğu Karadeniz'de beklenen yağışların, Ordu, Giresun ve Trabzon’un kıyı kesimlerinde kuvvetli (21-50 kg/m2), Rize ve Artvin’in kıyı kesimlerinde kuvvetli ve yer yer çok kuvvetli (51-75 kg/m2) yağmur ve sağanak, 1200 metre rakım ve üzeri yüksek kesimlerde kuvvetli ve yer yer yoğun kar şeklinde olacağı tahmin ediliyor.

Batı Karadeniz'de ise, Zonguldak, Düzce ve Bartın çevreleri ile Kastamonu ve Sinop'un kıyı kesimlerinde kuvvetli yağmur ve yer yer sağanak yağış; Bolu, Karabük ve Kastamonu çevrelerinde kuvvetli karla karışık yağmur ve zamanla kar, yüksek kesimlerinde yer yer yoğun kar şeklinde olması bekleniyor.

12 il için "sarı" uyarı

Sağanak beklenen Sinop, Zonguldak, Bartın, Düzce, karla karışık yağmur beklenen Artvin, Giresun, Kastamonu, Ordu, Rize, Trabzon ile yoğun kar yağışı beklenen Bolu ve Karabük için "sarı" kodlu uyarıda bulunuldu.

Kuvvetli yağışlarla birlikte ulaşımda aksamalar, sel, su baskını, kar yağışı olan dik ve eğimli yamaçlarda çığ tehlikesi ile buzlanma ve don gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.