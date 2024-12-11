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Türkiye
AA 11.12.2024 13:16

Doğu Karadeniz için "fırtına" uyarısı

Doğu Karadeniz'de yarından itibaren fırtına bekleniyor. Yetkililer sel, su baskını, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgar, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması konusunda uyardı.

Doğu Karadeniz için "fırtına" uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, Doğu Karadeniz'de rüzgarın, yarın sabah saatlerinde batısı, akşam saatlerinden itibaren genelinde, batı ve kuzeybatıdan 6 ila 8 kuvvetinde fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor.

Rüzgarın cuma günü öğle saatlerinden itibaren de 7 ila 9, yer yer 10 kuvvetinde kuvvetli ve yer yer tam fırtına şeklinde esmesi öngörülüyor.

Denizde görülecek fırtınanın, cuma günü gece saatlerinde Doğu Karadeniz'in batısında cumartesi öğle saatlerinde de doğusunda etkisini kaybetmesi bekleniyor.

Hava Durumu Uyarıları için tıklayın
Hava Durumu Uyarıları için tıklayın

Yetkililer sel, su baskını, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgar, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması konusunda uyardı.

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