Doğu Karadeniz için "fırtına" uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, Doğu Karadeniz'de rüzgarın, yarın sabah saatlerinde batısı, akşam saatlerinden itibaren genelinde, batı ve kuzeybatıdan 6 ila 8 kuvvetinde fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor.

Rüzgarın cuma günü öğle saatlerinden itibaren de 7 ila 9, yer yer 10 kuvvetinde kuvvetli ve yer yer tam fırtına şeklinde esmesi öngörülüyor.

Denizde görülecek fırtınanın, cuma günü gece saatlerinde Doğu Karadeniz'in batısında cumartesi öğle saatlerinde de doğusunda etkisini kaybetmesi bekleniyor.

Yetkililer sel, su baskını, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgar, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması konusunda uyardı.