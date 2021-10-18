Kocaeli Emniyet Müdürlüğü, "Trafik polisimizin görev sırasında yaralanmasına sebebiyet veren Bülent Sadıkoğlu ekiplerimizce yakalanmış, işlemlere başlanılmıştır" denildi.

Ne olmuştu?

Kocaeli'de cuma günü 06 CHP 50 plakalı otomobil trafik ekiplerince kontrol noktasında durdurulmuş, sürücünün aracıyla kaçması üzerine kapıyı tutan polis Memuru Bedir Yıldız, sürüklenerek yaralanmıştı.

Kaçan sürücünün, CHP Kocaeli teşkilatında, bir dönem ilçe gençlik kolları başkan yardımcılığı ve il gençlik kolları başkan vekilliği yapan Bülent Sadıkoğlu olduğu tespit edilmişti.