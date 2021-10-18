İl Emniyet Müdürlüğü bünyesinde park ve bahçelerle ilgili görevlerini sürdüren polis memurları, bir otomobilin içindeki 2 kişinin hareketlerinden şüphelendi.

Görevliler, otomobilde ve söz konusu kişilerin üzerlerinde yaptıkları aramalarda çok sayıda kredi kartı, SIM kart ve telefon ele geçirdi.

Bu kişileri gözaltına alan polis, yasa dışı bahis şüphesiyle soruşturmayı genişletti.

[Fotoğraf: AA]

Çok sayıda telefon, SIM kart ve banka kartı ele geçirildi

Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, bir bahis sitesinde para nakline aracılık ettiği belirlenen 3 kişiyi daha operasyonla yakaladı.

Şüphelilerin ev, iş yeri ve araçlarında 14 cep telefonu, 71 SIM kart, hafıza kartı ve başkaları adına düzenlenmiş 369 banka kartı ele geçirildi.

[Fotoğraf: AA]

Emniyette işlemleri tamamlanan 5 zanlı, adliyeye sevk edildi.