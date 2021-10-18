Haber Giriş: 18 Ekim 2021 Pazartesi 12:44Son Güncelleme: Kaynak: AA
Eskişehir'de ambalaj fabrikasında yangın
[Fotoğraf: AA]
Eskişehir'de bir ambalaj fabrikasında yangın çıktı. Söndürme çalışmalarına çok sayıda ekibin katıldığı yangın kontrol altına alındı.
Organize Sanayi Bölgesi'nde faaliyet gösteren bir ambalaj fabrikasında henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.
Durumun bildirilmesi üzerine bölgeye çok sayıda İl Afet ve Acil Durum (AFAD) Müdürlüğü, itfaiye, polis ve 112 Acil Servis ekibi sevk edildi.
[Fotoğraf: AA]
İtfaiyenin yanı sıra İl Emniyet Müdürlüğü Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğüne bağlı Toplumsal Olaylara Müdahale Araçları ile Orman Bölge Müdürlüğüne ait yangın söndürme araçları ile alevlere müdahale edildi.
Yangının kontrol altına alındığı alanda soğutma çalışması sürüyor.
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