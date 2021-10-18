Haber Giriş: 18 Ekim 2021 Pazartesi 13:54Son Güncelleme: Kaynak: AA
Alev alan tırın dorsesi kullanılamaz hale geldi
[Fotoğraf: AA]
Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde naylon yüklü tırın dorsesinde çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Mızrap Y. idaresindeki tırın dorsesi, Siverek-Diyarbakır kara yolunun 30. kilometresinde henüz belirlenemeyen bir sebeple alev aldı.
Dorseden yükselen dumanları fark eden sürücü, aracı yol kenarına çekerek tırı dorseden ayırdı ve durumu itfaiye ekiplerine bildirdi.
İtfaiye ekiplerinin müdahale ettiği yangın, yaklaşık 2 saatlik çalışmanın ardından kontrol altına alındı.
Yangında tırın dorsesi kullanılamaz hale geldi.
Bu arada, yangın nedeniyle trafiğe kapanan kara yolu, alevlerin söndürülmesinin ardından ulaşıma yeniden açıldı.
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