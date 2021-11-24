Diyarbakır’da 28 Ağustos 2010’da Yenişehir ilçesinde aile içi şiddet olayıyla ilgili 2 polis memuru, sağlık raporlarını almak için 7 müştekiyi minibüsle hastaneye götürürken, Mehmet Emin Tanrıverdi araca tabanca ile ateş açtı. Olayda polis Memuru Özkan Yiğen şehit oldu.

Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü tarafından kurulan özel ekip, 2 ay boyunca Tanrıverdi’nin bulunabileceği adreslere operasyon yaptı.

Ekipler, 11 yıldır aranan ve sürekli izini kaybettiren Mehmet Emin Tanrıverdi’yi belirlenen adreste yakaladı.

Polis Memuru Yiğen’i şehit etmek ve 7 müştekiyi kasten öldürme suçlarından yargılandığı davada 73 yıl 10 ay 20 gün hapis cezası verilen Tanrıverdi, emniyetteki işlemlerinin ardından tutuklandı.