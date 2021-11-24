Haber Giriş: 24 Kasım 2021 Çarşamba 13:50Son Güncelleme: Kaynak: AA
Polisi şehit eden hükümlü 11 yıl sonra yakalandı
[Fotoğraf: AA]
Diyarbakır’da polis memuru Özkan Yiğen’i şehit eden ve hakkında 73 yıl 10 ay kesinleşmiş hapis cezası olan 66 yaşındaki Mehmet Emin Tanrıverdi'yi, kurulan özel ekip yakaladı.
Diyarbakır’da 28 Ağustos 2010’da Yenişehir ilçesinde aile içi şiddet olayıyla ilgili 2 polis memuru, sağlık raporlarını almak için 7 müştekiyi minibüsle hastaneye götürürken, Mehmet Emin Tanrıverdi araca tabanca ile ateş açtı. Olayda polis Memuru Özkan Yiğen şehit oldu.
Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü tarafından kurulan özel ekip, 2 ay boyunca Tanrıverdi’nin bulunabileceği adreslere operasyon yaptı.
Ekipler, 11 yıldır aranan ve sürekli izini kaybettiren Mehmet Emin Tanrıverdi’yi belirlenen adreste yakaladı.
Polis Memuru Yiğen’i şehit etmek ve 7 müştekiyi kasten öldürme suçlarından yargılandığı davada 73 yıl 10 ay 20 gün hapis cezası verilen Tanrıverdi, emniyetteki işlemlerinin ardından tutuklandı.
Etiketler: Diyarbakır Polis Şehit
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