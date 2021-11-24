İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, İstanbul Bağcılar'da halk sağlığını tehlikeye düşürecek sağlıksız ortamlarda şampuan imalatı yapıldığı bilgisini aldı.

İmalathaneye yapılan baskında üretim yapan B.E. gözaltına alındı. Aramalarda 20 bin 917 adet satışa hazır dolumu yapılmış şampuan, 271 bin 980 boş şampuan kutusu, şampuan şişesi, etiketi ve dolum makinası olmak üzere toplamda 292 bin 897 adet ürün ele geçirildi.

Ele geçirilen ürünlerin piyasa değerinin 5 milyon 334 bin 700 lira olduğu belirlenirken, gözaltına alınan B.E. hakkında adli tahkikat başlatıldı.