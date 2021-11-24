Haber Giriş: 24 Kasım 2021 Çarşamba 11:42Son Güncelleme: Kaynak: AA
Gaziantep'te minibüs ile otomobil çarpıştı: 19 yaralı
[Fotoğraf: AA]
Gaziantep'in İslahiye ilçesinde öğrencileri taşıyan minibüs ile otomobilin çarpışması sonucu 14'ü öğrenci 19 kişi yaralandı.
Taşımalı eğitim kapsamında kırsal mahallelerden ilçe merkezine öğrenci taşıyan Mikail Kalli'nin kullandığı minibüs, İslahiye-Nurdağı Çevreyolu Biber Anıtı kavşağında Ali Öztürk yönetimindeki otomobille çarpıştı.
Çarpmanın etkisiyle refüje çıkan okul servisindeki 14 öğrencinin de aralarında bulundu 19 kişi yaralandı.
Haber verilmesi üzerine bölgeye 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi.
Yaralılar, ambulanslarla İslahiye Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Etiketler: Gaziantep Trafik Kazası
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