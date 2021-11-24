Haber Giriş: 24 Kasım 2021 Çarşamba 11:29Son Güncelleme: Kaynak: AA
Konya'da devrilen tankerin sürücüsü hayatını kaybetti
[Fotoğraf: AA]
Konya'nın Kulu ilçesinde tankeri şarampole devrilen sürücü hayatını kaybetti.
47 yaşındaki Adem Turgu'un kullandığı tanker direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole devrildi.
Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine 112, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekipleri, sürücü Turgut'un olay yerinde yaşamını yitirdiğini belirledi.
Etiketler: Konya Trafik Kazası
Son Haberler
- 12:18
- 12:20
- 12:15
- 12:07
- 12:02
Sıradaki Haber
19 yıldır aranan hükümlü kardeşinin kimliğiyle yakalandı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz