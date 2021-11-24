Haber Giriş: 24 Kasım 2021 Çarşamba 11:06Son Güncelleme: Kaynak: AA
İzmir'de terör operasyonu: 14 gözaltı
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
İzmir'de düzenlenen operasyonda terör örgütü adına faaliyet gösterdikleri suçlamasıyla 3 kişi ile sosyal medyadan örgüt propagandası yaptıkları iddiasıyla 11 zanlı gözaltına alındı.
İzmir Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, kent genelinde PKK/KCK-YPG/PYD adına faaliyet yürüttükleri belirlenen ve sosyal paylaşım sitelerinde terör örgütünün propagandasını yaptığı tespit edilenlere yönelik operasyon düzenledi.
Operasyonda, örgüt adına faaliyet gösterdikleri suçlamasıyla 3 şüpheli ile sosyal medyadan propaganda yaptıkları gerekçesiyle 11 kişi yakalandı.
Şüphelilerin ikametlerindeki aramalarda ele geçirilen dijital malzemelere el konuldu.
Öte yandan, operasyon kapsamında 1 şüphelinin yakalanması için çalışmaların devam ettiği belirtildi.
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