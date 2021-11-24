Haber Giriş: 24 Kasım 2021 Çarşamba 10:29Son Güncelleme: Kaynak: AA
Uşak'ta servis midibüsü devrildi: 10 yaralı
[Fotoğraf: AA]
Uşak'ta çağrı merkezi çalışanlarını taşıyan servis midibüsünün devrilmesi sonucu 10 kişi yaralandı.
Uşak Deri Karma Organize Sanayi Bölgesi'nde bulunan bir çağrı merkezinde çalışanları taşıyan Mehmet Ömür yönetimindeki midibüs, Çanlı Köprüsü yakınlarında kontrolden çıktı.
Refüje çıkarak devrilen minibüs bir sürüklendikten sonra köprü bariyerlerine çarptı.
İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Servis, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan sürücü ile midibüsteki 9 işçi çevredeki hastanelere kaldırıldı.
Yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.
Etiketler: Uşak
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