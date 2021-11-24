Haber Giriş: 24 Kasım 2021 Çarşamba 08:49Son Güncelleme: Kaynak: AA
Adana'da 8 FETÖ şüphelisi hakkında gözaltı kararı
Adana'da, FETÖ'ye yönelik soruşturma kapsamında 8 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.
Adana Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında ByLock kullandığı, gizli örgüt sorumlularıyla bağlantısı olduğu ve sohbet toplantılarına katıldıkları belirlenen 8 FETÖ/PDY şüphelisinin yakalanmasına yönelik İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince operasyon düzenlendi.
Şafak vakti düzenlenene operasyonla bazı zanlılar gözaltına alındı.
Adana Adli Tıp Biriminde sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler emniyete götürüldü.
Ekiplerin adreslerdeki aramaları sürüyor.
Etiketler: FETÖ
Sıradaki Haber
Malatya'da FETÖ operasyonu: 6 gözaltı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz