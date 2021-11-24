Haber Giriş: 24 Kasım 2021 Çarşamba 08:21Son Güncelleme: Kaynak: AA
Malatya'da FETÖ operasyonu: 6 gözaltı
Malatya'da FETÖ/PDY'nin gizli yapılanmasına yönelik operasyonda 6 şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Malatya Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince FETÖ/PDY'nin gizli yapılanması içerisinde faaliyet gösterdikleri tespit edilen şüphelilere yönelik operasyon düzenlendi.
Operasyonda 6 şüpheli gözaltına alındı.
Sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler emniyete götürüldü.
Etiketler: FETÖ
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