Kaza, saat 02.30 sıralarında İzmir-Ankara D300 karayolu Kavacık rampasında meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre İzmir'den Uşak yönüne doğru seyir halinde olan Erol Kaya idaresindeki tır, yağışlı havanın da etkisiyle kayganlaşan yolda kontrolden çıktı.

Karayolunda bir süre savrulan tır, aynı yönde seyreden Faruk Çay idaresindeki tıra arkadan çarpıp orta refüje çıktı. Kazanın şiddetiyle tırın kupası ikiye bölünürken, kupadan bölünen üst parça karşı şeride geçti.

İkiye bölünen kupadan ağır yaralı olarak kurtulan sürücü Erol Kaya, olay yerindeki ilk müdahalelerin ardından Kula Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kaya, buradaki tedavilerinin ardından Salihli Devlet Hastanesine sevk edilirken, hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.