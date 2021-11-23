Adana'nın Yumurtalık ilçesine bağlı Asmalı ve Gölovası mahallelerindeki hayvanlarda "mavi dil hastalığı" tespit edildi.

Hastalığın bulaşıcı olması nedeniyle bölge karantinaya alındı.

Mahallelerin 10 kilometre çevresinde hayvan giriş çıkışları yasaklandı. Ayrıca aşı uygulaması başlatıldı.

Sinekler tarafından yayılıyor

Yumurtalık Kaymakamlığı, hastalığın, sinekler tarafından yayılan bulaşıcı bir hayvan hastalığı olduğunu, bu sebeple mahallelerde ilaçlama yapıldığını açıkladı.

Bölgedeki hayvan sahipleri de hastalık hakkında bilgilendirildi.