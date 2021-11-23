Haber Giriş: 23 Kasım 2021 Salı 23:42Son Güncelleme: Kaynak: AA, İHA
Adana'da mavi dil hastalığı: İki mahalle karantinaya alındı
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Adana'nın Yumurtalık ilçesinde hayvanlarda görülen 'mavi dil hastalığı' nedeniyle iki mahalle karantina altına alındı.
Adana'nın Yumurtalık ilçesine bağlı Asmalı ve Gölovası mahallelerindeki hayvanlarda "mavi dil hastalığı" tespit edildi.
Hastalığın bulaşıcı olması nedeniyle bölge karantinaya alındı.
Mahallelerin 10 kilometre çevresinde hayvan giriş çıkışları yasaklandı. Ayrıca aşı uygulaması başlatıldı.
Sinekler tarafından yayılıyor
Yumurtalık Kaymakamlığı, hastalığın, sinekler tarafından yayılan bulaşıcı bir hayvan hastalığı olduğunu, bu sebeple mahallelerde ilaçlama yapıldığını açıkladı.
Bölgedeki hayvan sahipleri de hastalık hakkında bilgilendirildi.
Etiketler: Adana Hayvancılık Karantina
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