Haber Giriş: 23 Kasım 2021 Salı 21:16Son Güncelleme: Kaynak: AA
Afyonkarahisar'da devrilen tır ulaşımı aksattı
[Fotoğraf: AA]
Afyonkarahisar'da küspe yüklü tırın devrilmesi ulaşımda aksamaya yol açtı. Tırın şoförünün alkollü olduğu ortaya çıktı.
Özcan T. idaresindeki küspe (pelet) yüklü tır, Afyonkarahisar-Konya çevre yolu Gümüşkent kavşağında devrildi.
Küspenin dökülmesi nedeniyle yol kapandı.
Trafik ekipleri, sürücüleri kavşaktan alternatif yola yönlendirdi.
Özcan T'nin 22 promil alkollü olduğunu tespit eden ekipler, sürücünün ehliyetine el koydu.
Karayolları ekiplerinin temizlik çalışmaları ve tırın çekici yardımıyla kaldırılmasının ardından ulaşım normale döndü.
Etiketler: Trafik Trafik Kazası
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