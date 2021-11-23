Haber Giriş: 23 Kasım 2021 Salı 20:01Son Güncelleme: Kaynak: AA
Çanakkale'de Yunanistan'ın ittiği 91 düzensiz göçmen kurtarıldı
[Fotoğraf: AA]
Çanakkale'de Yunan sahil güvenliğinin Türk kara sularına ittiği 91 göçmen kurtarılarak karaya çıkarıldı.
Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, Ayvacık ilçesi açıklarındaki iki farklı noktada lastik botlarda düzensiz göçmenlerin bulunduğunu tespit etti.
Bölgeye giden ekipler, Yunan unsurlarınca Türk kara sularına itilen farklı ülkelere mensup 91 düzensiz göçmeni kurtardı.
Karaya çıkarılan yabancı uyruklular, işlemlerin ardından Ayvacık Yabancıları Geri Gönderme Merkezi'ne götürüldü.
Etiketler: Düzensiz Göçmenler Sahil Güvenlik Yunanistan
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