Haber Giriş: 23 Kasım 2021 Salı 19:22Son Güncelleme: Kaynak: AA
Bakan Akar, Somali Genelkurmay başkanı Rage'yi kabul etti
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Somali Genelkurmay Başkanı Tuğgeneral Odawa Yusuf Rage'yi kabul etti.
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler'in resmi davetlisi olarak Türkiye'de bulunan Rage ile Milli Savunma Bakanlığı'nda görüştü.
Orgeneral Güler'in de katıldığı kabulde Bakan Akar tarafından, Türkiye ile dost ve kardeş Somali arasında siyasi ve askeri iş birliğinin gelişmeye devam ettiği, Türkiye'nin, Somali halkının barış, güvenlik ve huzur içinde yaşaması için her türlü desteği vermeyi sürdüreceği ifade edildi.
Etiketler: Hulusi Akar Milli Savunma Bakanlığı Somali
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