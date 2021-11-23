Haber Giriş: 23 Kasım 2021 Salı 18:50Son Güncelleme: Kaynak: AA
Van'da 5 terör şüphelisi gözaltına alındı
[Fotoğraf: DHA]
Van'da terör örgütü PKK'ya yapılan operasyonda 5 şüpheli gözaltına alındı.
Van'da, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, terör örgütü PKK/KCK'nın faaliyetlerini deşifre etmek amacıyla yaptığı çalışmalarını sürdürüyor.
Çalışma kapsamında, "6415 sayılı Terörizmin Finansmanının Önlenmesi Hakkında Kanun'a muhalefet", "Silahlı terör örgütüne üye olmak", "Terör örgütüne bilerek isteyerek yardım ve yataklık etmek" suçlarını işledikleri iddiasıyla 5 şüpheliye yönelik operasyon düzenlendi.
Gözaltına alınan şüphelilerin jandarmadaki işlemleri sürüyor.
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