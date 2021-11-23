Haber Giriş: 23 Kasım 2021 Salı 17:43Son Güncelleme: Kaynak: İHA
İstanbul'da trafik yoğunluğu
[Fotoğraf: İHA]
İstanbul'da akşam iş çıkış saatlerinde yağmurun da etkisiyle trafik yoğunluğu yaşanıyor. Birçok noktada araçlar adım adım ilerlerken İBB Trafik Yoğunluk Haritası verilerine göre, yoğunluk yüzde 83'e ulaştı.
İstanbul'da akşam iş çıkış saatlerinde yağmurun da etkisiyle trafikte yoğunluk oluştu. Maltepe’de E-5’de yoğunluk nedeniyle araçlar ilerlemekte zorluk çektiği görüldü.
Trafik zaman zaman durma noktasına geldi.
İBB Trafik Yoğunluk Haritası verilerine göre, yoğunluk saat 17.56 itibarıyla yüzde 83'e ulaştı.
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