Eski Zonguldak Belediyesi Meclis Üyesi İsmail Ulubay, 9 Kasım'da koronavirüse yakalandı. Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesine kaldırılan Ulubay, sağlık durumu ağırlaşınca yoğun bakıma alındı.

Bülent Ulubay, kardeşinin koronavirüse yakalandığını öğrenince misafir olarak gittiği İstanbul'dan Zonguldak'a geri döndü. Burada kardeşi gibi COVID-19'a yakalanan Ulubay da sağlık durumu kötüleşince yoğun bakıma alındı.

İki kardeş entübe oldu

Bu süreçte ağabey-kardeş entübe edildi. 17 yıl boyunca Terakki Mahallesi'nin muhtarlığını yapan, evli ve 2 çocuk Bülent Ulubay dün akşam hayatını kaybetti.

Ontemmuz Mahallesi'nde cenaze namazı kılınan Bülent Ulubay, aile mezarlığında toprağa verildi.

Ziyarete gitti, virüse yakalandı

Terakki Mahallesi'nin muhtarı Ferit Arslantürk, mahallelerine uzun yıllar hizmet eden değerli birini kaybettiklerini belirterek, "İlk olarak kardeşi İsmail Ulubay koronavirüse yakalandı. O tedavi olduğu sırada Bülent ağabey hastalığı duyunca Zonguldak'a geldi. O da koronavirüse yakalanınca ağabey ve kardeş aynı hastanede yoğun bakım ünitesine alındı. Maalesef Bülent ağabeyimizi kaybettik. Mahallemize önemli hizmetler eden önemli bir insandı. Ailesine sabırlar diliyorum" dedi.