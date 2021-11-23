Asayiş Büro Ekipleri tarafından düzenlenen operasyonlar sonucunda 13 şahsa uyuşturucu kullanmaktan ve uyuşturucu madde ticareti yapmaktan adli işlem başlatıldı.

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Son 2 gün içerisinde 11 şüpheliye uyuşturucu ve uyarıcı madde kullanmaktan, 2 şahsa uyuşturucu ve uyarıcı madde ticaretinden olmak üzere toplam 13 kişiye adli işlem uygulandı. Denetimlerin aralıksız devam edeceği vurgulandı.