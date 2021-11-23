Haber Giriş: 23 Kasım 2021 Salı 17:32Son Güncelleme: Kaynak: İHA
Besni'de uyuşturucu ile mücadele
[Fotoğraf: İHA ]
Adıyaman Besni İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı Asayiş Büro Ekipleri ve Adıyaman il Narkotik Şube Müdürlüğü ekiplerince uyuşturucu madde kullanıcıları ve satıcılarına denetim yapıldı.
Asayiş Büro Ekipleri tarafından düzenlenen operasyonlar sonucunda 13 şahsa uyuşturucu kullanmaktan ve uyuşturucu madde ticareti yapmaktan adli işlem başlatıldı.
[Fotoğraf: İHA]
Son 2 gün içerisinde 11 şüpheliye uyuşturucu ve uyarıcı madde kullanmaktan, 2 şahsa uyuşturucu ve uyarıcı madde ticaretinden olmak üzere toplam 13 kişiye adli işlem uygulandı. Denetimlerin aralıksız devam edeceği vurgulandı.
Etiketler: Adıyaman Uyuşturucu
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