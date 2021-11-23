İzmir-Manisa kara yolunda 33 yaşındaki S. S.'nin kullandığı tır, tünel çıkışında, yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkarak önce bariyerlere daha sonra refüje çarparak devrildi.

Kontrolden çıkan tıra çarpmamak için yavaşlayan B.A. idaresindeki otomobile de A.A. kontrolündeki hafif ticari araç çarptı.

Kazaya 2 araç daha eklendi

Bu sırada bir panelvan ile başka bir tır çarpıştı.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan sürücüler hastaneye kaldırıldı.

Öte yandan, kaza nedeniyle tünellerden sonra Manisa yönünde trafik bir süre tek şeritten sağlandı.