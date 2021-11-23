Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Kuzey Ege'de rüzgarın, yarın ilk saatlerden itibaren kuzey ve kuzeydoğu yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde fırtına şeklinde esmesi bekleniyor.

Fırtınanın, yarın akşam saatlerinden sonra etkisini kaybedeceği tahmin ediliyor.