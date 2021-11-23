Haber Giriş: 23 Kasım 2021 Salı 17:02Son Güncelleme: Kaynak: AA
Kuzey Ege'de fırtına uyarısı
[Fotoğraf: AA]
Kuzey Ege'de yarın fırtına bekleniyor. Meteoroloji'nin uyarısına göre fırtına akşam saatlerine kadar sürecek.
Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Kuzey Ege'de rüzgarın, yarın ilk saatlerden itibaren kuzey ve kuzeydoğu yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde fırtına şeklinde esmesi bekleniyor.
Fırtınanın, yarın akşam saatlerinden sonra etkisini kaybedeceği tahmin ediliyor.
Denizlere Ait Meteorolojik Uyarı— Meteoroloji (MGM) (@meteoroloji_twi) November 23, 2021
Kuzey Ege'de Fırtına Bekleniyor! pic.twitter.com/3MUeuP2QGy
Etiketler: Ege Denizi Hava Durumu Meteoroloji
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