Haber Giriş: 23 Kasım 2021 Salı 16:43Son Güncelleme: Kaynak: İHA
Parktaki kameriyeleri yaktılar
[Fotoğraf: İHA]
Kastamonu'da bulunan Şehit Erkan Kendirci Parkı’ndaki kamelyalar kimliği belirsiz kişi veya kişilerce yakıldı.
Kastamonu Belediyesinden yapılan açıklamada, İnönü Mahallesi Elçibey Parkı yanında bulunan Şehit Erkan Kendirci Parkı’nda kameriyelere çeşitli tarihlerde zarar verildiği, verilen zararların belediye ekiplerince onarıldığı belirtildi.
[Fotoğraf: İHA]
Son olarak parktaki kameriyelerin kundaklandığının aktarıldığı açıklamada, konu ile ilgili suç duyurusunda bulunulduğu kaydedildi. Verilen zarar sebebiyle kameriyeleri parktan kaldırılması yönünde karar alındığı öğrenildi.
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