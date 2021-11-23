Kastamonu Belediyesinden yapılan açıklamada, İnönü Mahallesi Elçibey Parkı yanında bulunan Şehit Erkan Kendirci Parkı’nda kameriyelere çeşitli tarihlerde zarar verildiği, verilen zararların belediye ekiplerince onarıldığı belirtildi.

[Fotoğraf: İHA]

Son olarak parktaki kameriyelerin kundaklandığının aktarıldığı açıklamada, konu ile ilgili suç duyurusunda bulunulduğu kaydedildi. Verilen zarar sebebiyle kameriyeleri parktan kaldırılması yönünde karar alındığı öğrenildi.