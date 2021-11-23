Haber Giriş: 23 Kasım 2021 Salı 16:35Son Güncelleme: Kaynak: DHA
Büyükçekmece'de otomobil çelik bariyere çarptı
[Fotoğraf: DHA]
Büyükçekmece’de, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, yol kenarındaki çelik bariyerlere çarptı. Sürücüsü ağır şekilde yaralandı.
İstanbul’un Büyükçekmece ilçesinde meydana gelen kazada, Recep Y. otomobiliyle giderken, henüz bilinmeyen bir nedenle direksiyon hakimiyetini kaybetti.
Otomobil, yol ayrımındaki çelik bariyerlere çarparak sürüklenmeye başladı. Kazayı gören diğer sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Olay yerine gelen itfaiye ekipleri tarafından sıkıştığı otomobilden çıkarılan sürücü hastaneye kaldırıldı.
Polis ekiplerinin olayla ilgili incelemesi devam ediyor.
Etiketler: İstanbul Trafik Kazası
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