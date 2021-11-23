İstanbul’un Büyükçekmece ilçesinde meydana gelen kazada, Recep Y. otomobiliyle giderken, henüz bilinmeyen bir nedenle direksiyon hakimiyetini kaybetti.

Otomobil, yol ayrımındaki çelik bariyerlere çarparak sürüklenmeye başladı. Kazayı gören diğer sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri tarafından sıkıştığı otomobilden çıkarılan sürücü hastaneye kaldırıldı.

Polis ekiplerinin olayla ilgili incelemesi devam ediyor.