Haber Giriş: 23 Kasım 2021 Salı 16:19Son Güncelleme: Kaynak: İHA
FETÖ'den aranan emekli astsubay saklandığı evde yakalandı
[Fotoğraf: İHA]
Afyonkarahisar'da FETÖ'ye üye olma suçundan aranan emekli astsubay, saklandığı evde polis tarafından gözaltına alındı.
Afyonkarahisar'da ‘FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne üye olmak’ suçundan yürütülen soruşturma kapsamında emekli astsubay Osman S.’nin yakalanması için polis tarafından çalışma başlatıldı.
Şahsın saklandığı evi tespit eden Afyonkarahisar İl Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü (TEM) ekipleri operasyon düzenledi.
Eve baskın yapan ekipler, Osman S.’yi yakalayarak gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şahıs tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Etiketler: Afyonkarahisar FETÖ Terörle Mücadele
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