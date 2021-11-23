Haber Giriş: 23 Kasım 2021 Salı 16:09Son Güncelleme: Kaynak: AA
Kırklareli'nde askeri otomobil ile hafif ticari araç çarpıştı: 3 yaralı
[Fotoğraf: AA]
Kırklareli'nde askeri araç ile hafif ticari aracın çarpıştığı kazada 2'si askeri personel, 3 kişi yaralandı. Yaralıların durumu ciddi.
Kırklareli’nin Karıncak köyü yakınlarında meydana gelen kazada, piyade er R.A. idaresindeki askeri otomobil ile T.K. yönetimindeki hafif ticari araç çarpıştı.
Kazada sürücüler ile askeri araçtaki uzman çavuş Y.K. yaralandı. Yaralılar sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.
Yaralıların sağlık durumlarının ciddiyetini koruduğu öğrenildi.
Etiketler: Kırklareli Trafik Kazası
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