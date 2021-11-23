İsmetpaşa Mahallesi'nde 6 Eylül'de tartıştığı Halil Küpeli'yi bıçakla öldürdüğü iddiasıyla tutuklanan Mehmet P. hakkında savcılık tarafından yürütülen soruşturma tamamlandı.

Sanık Mehmet P. için "kasten adam öldürme" suçlamasıyla 18 yıla kadar hapis cezası istenen iddianame Kahramanmaraş 1. Ağır Ceza Mahkemesinde kabul edildi.

Borcunu ödemediği için öldürdü

İddianamede, maktulün sanıktan 50 lira borcunu ödemesini istediği, daha sonra aralarında çıkan tartışmanın ardından cinayetin gerçekleştiğine yer verildi.

Sokaktaki bir iş yerinin güvenlik kameraları tarafından kaydedilen görüntülerde ise Mehmet P.'nin elindeki parlak cismi Küpeli'ye doğru salladığı ve Küpeli'nin yere düşmesi sonrasında kamera açısından çıktığı, olayda kullanılan bıçağın ise gelen bir ihbar üzerine alt sokaktaki iş yerinin önünde bulunduğu belirtildi.

[Fotoğraf: DHA]

"Bir anlık gafletle sapladım"

İddianamede ifadesine yer verilen Mehmet P., Halil Küpeli'den 50 lira borç aldığını, olay gecesi maktulün kendisinden bu parayı ödemesini istediğini, çıkan tartışmada elindeki bıçağı gören maktulün "madem çektin vursana" diyerek argo kelime kullanması üzerine bir anlık gafletle karın bölgesine sapladığını kaydetti.

İsmetpaşa Mahallesi'nde 6 Eylül'de Halil Küpeli ile Mehmet P. arasında çıkan bıçaklı kavgada ağır yaralanan Küpeli kaldırıldığı hastanede müdahaleye rağmen hayatını kaybetmişti.