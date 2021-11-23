Kırıkkale'de başlatılan "Kütüphanesiz Okul Kalmayacak" projesi kapsamında 45 okul ve 47 bin 600 öğrenci kütüphaneyle buluşturulacak.

İl Milli Eğitim Müdürü Yusuf Tüfekçi, Zübeyde Hanım Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde kurulan kütüphanenin açılışında şunları söyledi:

"Şu anda ilimizde kütüphanesi bulunmayan 45 okulumuzda kütüphane kuruyoruz. Hummalı bir çalışmamız var. Bunun yanında toplam 236 okulumuzun kütüphanelerini iyileştiriyoruz, zenginleştiriyoruz ve renklendiriyoruz. Çocukların daha müreffeh ve huzurlu bir ortamda kitap okuyabilecekleri mekanlar oluşturuyoruz. Valimiz Bülent Tekbıyıkoğlu'nun çok ciddi destekleri var. Yine Kırıkkaleli vatandaşlarımızın ve hayırseverlerimizin de destekleri var. Öğretmenlerimiz ve öğrencilerimizin de el birliğiyle Kırıkkale'de kütüphanesiz okul kalmayacak."

Tüfekçi, kütüphanelerdeki bilgisayar ve internet erişimi sayesinde öğrencilerin güncel dergilere, kitaplara daha rahat ulaşabildiğini de sözlerine ekledi.