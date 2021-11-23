Pendik Devlet Hastanesinde 17 Kasım'da pratisyen hekim olarak görev yapan Esma Demir'e saldırdığı gerekçesiyle gözaltına alınan şüpheli M.İ., emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından Anadolu Adalet Sarayına sevk edildi.

Burada nöbetçi savcıya çıkarılan şüpheli M.İ. ifadesinin alınmasının ardından "kamu görevlisine karşı görevinden dolayı kasten basit yaralama" sulamasıyla tutuklanması talebiyle nöbetçi hakimliğe gönderildi.

Anadolu 10. Sulh Ceza Hakimliği, şüpheli M.İ.'nin doktor Esma Demir'in saçlarını çektiğine dair kamera görüntüsü bulunması, söz konusu eylemin hiçbir sebep yokken gerçekleştirilmiş olması gerekçeleriyle tutuklanmasına karar verdi.

"Bilincim yerinde değildi"

M.İ.'nin ifadesinde hemşire olduğunu, yaralama kastının bulunmadığını ve olay sırasında bilincinin yerinde olmadığını söylediği öğrenildi.

Adli rapor alınmak üzere Pendik Devlet Hastanesine götürülen M.İ., pratisyen hekim olarak görev yapan Esma Demir'in arkasından saldırarak saçlarını çekmiş ve polisin müdahalesiyle etkisiz hale getirilmişti.

Demir'in şikayetçi olması üzerine şüpheli gözaltına alınmıştı.