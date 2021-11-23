Antalya Valisi Ersin Yazıcı, kent merkezindeki bir otelde gazetecilerle bir araya geldi.

Yazıcı, turizm noktasında sevindirici gelişmelerin yaşandığını söyledi.

"En iyi ekimlerden birini yaşadık"

Geçen yıl bu dönemlerde kente gelen turist sayısının 3 milyon 364 bin olduğunu anımsatan Yazıcı, şöyle konuştu:

"Dün itibarıyla kente gelen yabancı misafir sayısı 8 milyon 858 bin 41. Gelecek yılın çok daha iyi olacağını değerlendiriyoruz. 2022 için çok daha büyük umutlarımız var. Bu rakamlara Güvenli Turizm Sertifika programı başta olmak üzere verilen kaliteli ve güvenilir hizmet sayesinde ulaşıldı.

Özellikle temmuzdan sonra yoğunluk yaşamaya başladık. En iyi ekimlerden birini yaşadık. Kasım da çok iyi gidiyor. Pandemi sürecinde bunlar yaşanıyor. Yurt dışından girişler devam ediyor. Günlük 4-5 bin civarında yabancı misafir geliyor, hafta sonları 7-10 bin civarında oluyor. Ekimde günlük 77 bin giriş gördük, hafta içi de 40-50 bin arasında günlük girişler oldu."