Doğuştan yüzde 66 bedensel engelli olan öğretmen Gökhan Özcan, çocukluk yıllarından beri hayalini kurduğu görsel sanatlar öğretmenliğini, nisan ayında atandığı Karşıyaka Ortaokulu'nda sürdürüyor.

Görev yaptığı okulda azmiyle öğrencilerine örnek olan Özcan, bu yıl ilk kez kutlayacağı Öğretmenler Günü'nü heyecanla bekliyor.

Akülü tekerlekli sandalye yardımıyla okula gelen Özcan, yakalandığı kanser hastalığını da sanatla yendiğini söylüyor.

''Evin önündeki tırın resmini çizerek mesleğe başladım''

Öğrencileriyle birlikte olmaktan duyduğu memnuniyeti anlatan Özcan, öğrendiklerini gelecek nesillerine aktarabildiği için ayrıca mutlu olduğunu söyledi.

''Evin önünde duran tırın resmini çizerek başladığımız meslek serüvenimiz bugün buralara kadar geldi. İlk zamanlar zorlandım diyebiliriz. Toplum nasıl bakacak diye sorular oldu kafamda. Ama çok şükür bunların üstesinden geldik. Aksine bir engel çıktığında bizi daha da güçlendirdi. Çünkü hayatımda her zaman zoru seviyorum. Emek verirseniz eninde sonunda başarırsınız. Kimse sizin üzülüp üzülmediğinizle ilgilenmiyor. İnsanlar sizin sadece başarıp başaramadığınızla ilgileniyor.''

"Ben hiçbir zaman umudum kaybetmedim"

Son 10-15 yıldır Türkiye'de engelli öğretmen atamalarının yapıldığını anlatan Özcan, ''Devletimiz engelli öğretmenlerine her anlamda sahip çıkıyor. Allah razı olsun hepsinden. Her bir eksiğimiz hemen gideriliyor. Yine bu okula geldiğimden beri hiçbir kırıcı davranışla karşılaşmadım. 2,5 aydır yüz yüze eğitim yapıyoruz. Bu süreçte öğrencilerim tarafından ve okul yönetimi tarafından beni sahiplendiler. Mesele düştükten sonra ayağa kalkmaktır. Hiç unutmuyorum. Cuma günü kemoterapi görüp pazar günü YGS sınavına girip o sınavda başarılı olmuştum. Yani hem engelliyim hem de kanser olmuştum. Buna rağmen aynı sene hiçbir kaybım olmadan istediklerimi başarabildim. Ben hiçbir zaman umudumu kaybetmedim" dedi.