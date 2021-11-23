Olay, dün saat 18.30 sıralarında Bayraklı Mahallesi'nde meydana geldi. Dönerci dükkanına gelen bir grup müşteri ile işletme sahipleri 40 yaşındaki A.S. ve 35 yaşındaki V.S.S. arasında tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Kavgada 33 yaşındaki Habib Ay, S.Ö., 22 yaşındaki G.A., 24 yaşındaki A.A. ve işletme sahibi A.S. bıçakla, V.S.S. ise darp sonucu yaralandı. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalenin ardından yaralılardan S.Ö. ile A.A. özel bir hastaneye, G.A. ve Habip Ay ise Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı.

Olayla ilgili 3 kişi gözaltına alındı

Ağır yaralanan Habib Ay, burada yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırılan Ay'ın cenazesi, yakınlarına teslim edildi. Olayla ilgili 3 kişi gözaltına alındı.

[Fotoğraf: DHA]

Bu arada olayla ilgili detaylar da ortaya çıkmaya başladı. Habib Ay'ın döner yedikten sonra birkaç kez kürdan istediği, işletmecilerin bu talebe olumsuz cevap vermesi üzerine çıkan tartışmada darbedildiği belirtildi. Ay'ın telefonla arkadaşlarını arayıp durumu anlattığı, bunun üzerine dükkan gelenler ile işletmeciler arasında kavga çıktığı, bu sırada Ay'ın bıçaklandığı ifade edildi.

Olay ile ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.