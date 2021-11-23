22 yaşında PKK terör örgütünün hedefi olan Şenay Aybüke Yalçın, gençliğinin baharında şehit düşmüştü. O, öğrencilerinin çok sevdiği bir müzik öğretmeniydi. 2016 yılında Batman'ın Kozluk ilçesine atandığında, sosyal medya hesabından heyecanını paylaştı. Ancak o mutluluk çok sürmedi.

[Fotoğraf: AA]

Fakat gençliğinin baharında ailesine ve öğrencilerine veda eden Aybüke öğretmenin adı her yıl anılıyor.

Safranbolu İlçe Milli Eğitim Müdürü Hasan Gümüş ve beraberindeki öğretmenler, Batman'ın Kozluk ilçesinde 4 yıl önce Belediye Başkanı Veysi Işık'ın aracına yönelik terör saldırısında şehit olan müzik öğretmeni Aybüke Yalçın'ın ailesini ziyaret etti. Gümüş, anne Zehra Yalçın'a çiçek verdi.