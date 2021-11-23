Samsun’un Çarşamba ilçesinden Gürgentepe ilçesine yem götüren kamyonet, sol arka tekerinin patlaması sonrası sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle takla attı. Kaza sonrası sürücü ve yanında bulunan akrabası yara almadan kurtuldu.

Kendi imkanlarıyla kamyonetten çıkan kişiler 112'yi aradı. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrollerde kazazedelerde bir sorun olmadığı belirlenirken, polis ekipleri karayolunda güvenlik önlemleri aldı.

Kaza bölgesinde hurdaya dönen kamyonetin kaldırıldığı sırada ekipler yolu tek şeride indirerek trafiğin kontrollü geçişini sağladı.

Metrelerce uzayan araç kuyrukları nedeniyle karayolunda ulaşım yavaş ilerlerken, kamyonetin kaldırılması sonrası yol trafiğe yeniden açıldı.