Haber Giriş: 23 Kasım 2021 Salı 14:00Son Güncelleme: Kaynak: DHA
Kırıkkale'de kolonya içtiği iddia edilen kişi ölü bulundu
[Fotoğraf: DHA]
Kırıkkale'de, kolonya içtiği iddia edilen 32 yaşındaki Mustafa Işık'ın terk edilmiş bir inşaatta cansız bedeni bulundu.
Yoldan geçen vatandaşlar, akşam saatlerinde Çallıöz Mahallesi Alparslan Türkeş Bulvarı'ndaki metruk inşaatın zemininde bir kişinin hareketsiz yattığını gördü.
Durumun 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirilmesi üzerine, olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yapılan kontrolde hayatını kaybettiği belirlenen kişinin Mustafa Işık olduğu tespit edildi.
Işık'ın cesedi, Adli Tıp Kurumuna götürüldü. Cesedin yanında boş kolonya şişeleri bulunduğu belirtilirken, Işık'ın kesin ölüm nedeni yapılacak otopsi sonrası belirlenecek.
Mustafa Işık'ın daha önce de kolonya içtiği için hastaneye kaldırılarak tedavi gördüğü öğrenildi.
Etiketler: Kırıkkale
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