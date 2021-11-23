Ankara'da emniyet ekiplerince suç örgütlerine yönelik çalışmalarda 2 grubun yasa dışı faaliyet yürüttüğü tespit edildi. Bunun üzerine oluşturulan 2 özel ekip, grupları takibe aldı.

"Güneşler" adı ile bilinen grubun Çankaya bölgesi başta olmak üzere eğlence mekânlarına zorla ortak oldukları ve bu mekânlarda kazanılan paralarla tefecilik yaptıkları belirlendi.

Yabancı uyruklu kadınları zorla çalıştırmışlar

Suç örgütünün genellikle yabancı uyruklu kadınları yüksek faizle para vererek kendilerine borçlandırdıkları, pasaportlarına el koyarak zorla eğlence mekânlarında çalıştırdıkları ve fuhuş yaptırdıkları tespit edildi.

Şüpheli Ö.G.'nin yönettiği grup üyelerinin, ayrıca söz konusu eğlence mekanlarında uyuşturucu ve kaçak alkol satışı yaptıkları, müşterilerden fazla hesap aldıkları ve ödemek istemeyen kişileri darbettikleri bilgisine ulaşıldı.

Siteler esnafını haraca bağlamışlar

Diğer ekibin takip ettiği "Siteler grubu" olarak bilinen suç örgütünün ise Altındağ başta olmak üzere il genelinde mobilya üreten ve satan esnaf ile bazı müteahhitleri hedeflerine aldıkları belirlendi.

Ö.Ç. yönetimindeki şüphelilerin lüks arabalarla kalabalık olarak geldikleri iş yerlerinde esnafa gözdağı vererek haraç topladıkları, vermeyenleri ise darbettikleri ortaya çıktı. Söz konusu suç örgütünün bu yolla 3 milyon lira haraç topladığı öğrenildi.

Teknik ve fiziki takibin ardından harekete geçen ekipler, iki suç örgütüne eş zamanlı operasyon başlattı.

2 şüpheli firar etti

‘Güneşler grubu’ndan 10, ‘Siteler grubu’ndan ise 11 şüphelinin yakalanması amacıyla düzenlenen operasyonlarda, 19 kişi gözaltına alındı.

Ekiplerin 19 ikamet ile 7 iş yerinde yaptıkları aramalarda, 6 tabanca, 125 fişek, 2 pompalı tüfek, 1 balistik yelek, 71 uyuşturucu içerikli hap, tefecilikten kazanıldığı değerlendirilen 55 bin lira, 60 şişe sahte içki ile 5 bin 500 paket kaçak sigara ele geçirildi.

Firari 2 şüphelinin yakalanması için ise çalışmalar sürüyor.