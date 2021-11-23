Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri parada sahtecilik suçu kapsamında kent merkezinde bir adrese operasyon düzenlendi.

Ekipler, burada yaptığı aramada 100 liralık 30 sahte banknot ele geçirdi, olayla ilgili 3 şüpheliyi gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen 3 zanlı, çıkarıldıkları sulh ceza hakimliğince tutuklandı.