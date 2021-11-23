Haber Giriş: 23 Kasım 2021 Salı 14:38Son Güncelleme: Kaynak: AA
Adıyaman'da sahte para operasyonunda 3 şüpheli tutuklandı
Adıyaman'da sahte para operasyonunda gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı.
Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri parada sahtecilik suçu kapsamında kent merkezinde bir adrese operasyon düzenlendi.
Ekipler, burada yaptığı aramada 100 liralık 30 sahte banknot ele geçirdi, olayla ilgili 3 şüpheliyi gözaltına aldı.
Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen 3 zanlı, çıkarıldıkları sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
Etiketler: Adıyaman Kaçakçılık Sahte Para
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