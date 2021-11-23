Çakallar Mahallesinde yağış sonrası kayganlaşan yolda Ali Osman Çolak idaresindeki araç kayarak şarampole yuvarlandı. Kazayı gören vatandaşlar 112'yi arayıp yaralılar olduğunu bildirdi.

Kaza mahalline itfaiye ve 112 ekipleri sevk edildi. İtfaiye ve sağlık ekipleri araç içinden Ali Osman Çolak ve isimleri öğrenilemeyen 2 kişiyi çıkararak hastaneye kaldırdı.