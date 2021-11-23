Haber Giriş: 23 Kasım 2021 Salı 16:19Son Güncelleme: Kaynak: İHA
Balıkesir'de yağmurla gelen kaza: 3 yaralı
[Fotoğraf: İHA]
Balıkesir'in Balya ilçesinde yağışlı havada meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.
Çakallar Mahallesinde yağış sonrası kayganlaşan yolda Ali Osman Çolak idaresindeki araç kayarak şarampole yuvarlandı. Kazayı gören vatandaşlar 112'yi arayıp yaralılar olduğunu bildirdi.
Kaza mahalline itfaiye ve 112 ekipleri sevk edildi. İtfaiye ve sağlık ekipleri araç içinden Ali Osman Çolak ve isimleri öğrenilemeyen 2 kişiyi çıkararak hastaneye kaldırdı.
Etiketler: Balıkesir Trafik Kazası
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